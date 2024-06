Disboscamenti ed espropri: parte il cantiere della Ghemme-Biella. Soddisfazione per l’avvio del cantiere, ma i terreni vengono pagati solo un euro al metro quadrato.

Disboscamenti ed espropri: parte il cantiere della Ghemme-Biella

Il progetto della Pedemontana entra nel vivo. Sono visibili sia dal lato di Gattinara che da quello di Masserano i lavori di disboscamento.

«Dopo anni di teoria si è arrivati alla pratica – interviene il vice sindaco di Gattinara Daniele Baglione -. Quando si vedono le ruspe questo ci rincuora. Vuol dire che l’opera si sta realizzando. Siamo nella fase dei lavori propedeutici poi per la costruzione della strada vera e propria».

E Baglione ricorda: «Stiamo parlando di un’arteria che permetterà non solo a Gattinara ma a tutta la Valsesia e alla Valsessera di avvicinarsi a Torino e a Milano. Un importante segnale per le aziende del nostro territorio, ma anche per il turismo».

Maggiore velocità nella viabilità

A Gattinara nella zona della Madonna di Rado ci sarà anche lo svincolo per raggiungere in pochi minuti il casello di Romagnano-Ghemme sulla A26.

«Tutta la zona avrà beneficio da questa arteria – aggiunge il sindaco di Brusnengo Fabrizio Bertolino. -. Pensiamo soltanto alla vicinanza con la Lombardia, vuol dire opportunità per le aziende che potranno raggiungere prima l’autostrada, ma pensiamo anche a risvolti turistici o residenziali».

Ma i terreni vengono pagati solo un euro al metro quadrato

Intanto proseguono di pari passo anche gli espropri: 1,4 milioni di metri quadrati di terreni pagati appena a 1 euro al metro quadrato. In totale 1660 i proprietari coinvolti. E non manca chi storce il naso anche perchè in alcuni casi non rispecchia il valore di mercato. La maggior parte dei terreni interessati dal passaggio della Pedemontana sono prati incolti, ma ci sono anche superfici agricole, altre che fanno parte di terreni edificabili. Sul mercato avrebbero quindi una valutazione maggiore.

Di certo a molti non ha fatto piacere vedersi espropriare il proprio terreno pagato appena un euro al metro quadrato. Senza contare anche tutta la problematica degli incartamenti. E tra l’altro c’è chi magari non ha le visure aggiornate, ma per questo ci sta pensando la stessa Anas per evitare ulteriori spese. Anche il Comune di Gattinara si era adoperato mettendo a disposizione i propri uffici evitando così ulteriori disguidi per i proprietari dei fondi.

A disposizione 1800 giorni per i lavori

Il progetto di realizzazione della Pedemontana, infrastruttura di interesse strategico nazionale, prevede la costruzione di un tracciato in nuova sede lungo circa 15 chilometri, per un investimento complessivo che ammonta a 302,8 milioni di euro. L’arteria stradale presenterà una sezione di categoria B “extraurbana principale” composta da due carreggiate separate dallo spartitraffico centrale, ciascuna con due corsie per senso di marcia per una larghezza complessiva di 22 metri.

Il tempo per la costruzione della nuova arteria è fissato in 1800 giorni comprensivi di 360 giorni per l’esecuzione delle indagini archeologiche, monitoraggio ambientale e progettazione e di 1440 giorni per l’esecuzione dei lavori.

Lungo l’arteria sono previsti quattro svincoli per il collegamento della viabilità con le località Masserano, Roasio (inserito dopo una vera e propria battaglia durata per anni per dare “sfogo” anche alla Valsessera), Gattinara e con la A26 nel comune di Ghemme.

