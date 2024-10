La squadra di Maggiora è campione d’Italia nella corsa delle botti. La formazione di “spingitori” si è aggiudicata il titolo nella finale di Brentino Belluno.

E’ Maggiora la Città del vino ai vertici della classifica nazionale del Palio delle botti. I campioni più vincenti di sempre e le vice campionesse tra le più forti di tutti i tempi sono risultate infatti le squadre degli spingitori maggioresi.

Nella finale del Palio nazionale, disputata la scorsa domenica a Brentino Belluno in provincia di Verona, hanno conquistato il primo e il secondo posto nelle rispettive competizioni. «Un grande applauso a Christian Panizza, Nicolò Inselmini, Riccardo Porro e Riccardo Pastori, con il loro allenatore Sergio Vallana. E a Camilla Ruggeri e Sofia Cerruti, con la loro allenatrice Laura Pastore – commenta soddisfatto il sindaco Roberto Balzano -. A loro va tutta la nostra stima per diffondere il prestigio in tutto il paese».

La gara ha visto il dominio dei ragazzi, confermando la bravura di una squadra consolidata, mentre il secondo posto delle donne evidenzia che anche il futuro della compagine sarà brillante, vista la presenza di Sofia Cerruti, che ha sostituito la più esperta Gaia Balzano, ottenendo comunque una splendida piazza d’onore.

“L’arrivo, una grande emozione”

«L’arrivo delle due gare hanno suscitato un grande entusiasmo in noi accompagnatori e in tutta la piazza – racconta il primo cittadino -. Con le nostre 75 presenze eravamo il gruppo di sostenitori più numeroso. Quando è possibile, cerchiamo di essere vicini ai nostri atleti: lo meritano e amiamo far sentire loro il nostro calore. Intanto sono anche occasioni per visitare i luoghi in cui si svolgono le gare con le botti».

«Ringrazio anche – conclude il sindaco – chi si impegna per organizzare questi viaggi, lo stesso Sergio Vallana che, oltre ad essere allenatore è anche il vicesindaco. Oltre a Sergio Barcellini, ex presidente del Magistrato per il Palio, l’associazione grazie alla quale esiste la tradizione della corsa delle botti a Maggiora, senza la quale non saremmo i maggiori vincitori del Palio nazionale».

La formazione maschile maggiorese, che vi partecipa dal 2014, ha collezionato ben otto vittorie, mentre la squadra femminile ha collezionato in quattro partecipazioni due primi e due secondi posti. Intanto Maggiora l’anno prossimo ospiterà la finale nazionale della competizione.

