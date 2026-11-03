Maggiora è ancora regina d’Italia: doppio trionfo e una festa tutta fucsia

Maggiora si conferma campione d’Italia al Palio nazionale delle botti delle Città del vino. Nella finalissima disputata a Bianco, in provincia di Reggio Calabria, la squadra maggiorese ha conquistato il primo posto sia nella categoria maschile sia in quella femminile, aggiungendo un secondo posto nella gara dei bambini. Un risultato straordinario che porta il paese sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo.

Dopo il successo conquistato in casa lo scorso anno, il paese ha dunque saputo ripetersi anche lontano dal proprio territorio. Un’impresa costruita con mesi di allenamenti e sacrifici, ma soprattutto grazie allo spirito di squadra che unisce atleti, allenatori e sostenitori. Un risultato ancora più significativo nell’anno in cui Maggiora ha celebrato il quarantennale del suo Palio dei rioni.

Daniele e Riccardo dominano, Gaia e Camilla non sono da meno

Nella competizione maschile erano dieci le squadre ai nastri di partenza, provenienti da diverse regioni italiane. A imporsi sono stati Daniele Prandin e Riccardo Pastori, che hanno conquistato il primo posto già nelle qualificazioni, assicurandosi la posizione migliore nella griglia di partenza. Poi, nella gara decisiva, hanno confermato la propria superiorità, portando la botte fino al traguardo davanti agli avversari.

Non meno entusiasmante la prova femminile, che ha visto sfidarsi otto formazioni. Gaia Balzano e Camilla Ruggeri hanno affrontato la finale con determinazione e grande intesa, riuscendo a imporsi sulle rivali. Anche le ragazze hanno conquistato il titolo di campionesse italiane, completando una doppietta che ha fatto esplodere la gioia della numerosa comitiva arrivata dal Novarese.

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Anche i bambini salgono sul podio

A rendere ancora più ricca la spedizione calabrese ci hanno pensato i giovanissimi Bryan Carrara e Amelia Ciorciaro. I due piccoli rappresentanti di Maggiora hanno conquistato uno splendido secondo posto nella categoria riservata ai bambini, aggiungendo un altro risultato prestigioso al bilancio della giornata. Una soddisfazione che testimonia la vitalità di una tradizione capace di coinvolgere generazioni diverse.

Il Palio delle botti, del resto, non è soltanto una competizione sportiva. È anche un’occasione di incontro tra comunità che condividono storia, tradizioni e passione per il proprio territorio. A Bianco il gruppo di Maggiora si è fatto riconoscere anche per le caratteristiche maglie fucsia indossate dai tanti sostenitori che hanno accompagnato e incoraggiato gli atleti durante le gare.

Il sindaco balla con i tifosi: festa grande in Calabria

Tra i presenti alla manifestazione c’era anche il sindaco Roberto Balzano, che ha condiviso da vicino l’entusiasmo dei suoi concittadini. Al termine delle gare, trascinato dall’atmosfera di festa, si è unito ai balli tradizionali insieme ai sostenitori, partecipando ai festeggiamenti per i titoli conquistati. Un’immagine che racconta il clima di allegria e il forte legame tra la squadra e la comunità.

«L’esempio vale più di mille parole», è il commento arrivato dal gruppo di Maggiora. «Il modo migliore per stare vicino alle persone è stare in mezzo a loro, vivendo la comunità insieme alla propria gente». La trasferta si chiude con tre podi e due titoli nazionali, ma anche con la soddisfazione di aver portato ancora una volta il nome del paese ai vertici di una manifestazione che unisce sport e tradizione.

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