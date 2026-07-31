Palio dei rioni a Maggiora, vince Cavaiasca. Festa per la 40ma edizione. FOTO E VIDEO

Cavaiasca ha vinto la 40ma edizione del Palio dei rioni di Maggiora, conclusa domenica con la proclamazione della classifica generale. Il rione ha conquistato il primo posto davanti a Valeggia, Malviràa e Cascine, aggiudicandosi per la 24ma volta il trofeo della manifestazione che celebra la storia e le tradizioni del paese.

Cavaiasca sul gradino più alto grazie alle donne

La vittoria è maturata grazie ai risultati ottenuti nelle diverse prove del programma, decisive per la graduatoria finale. Fondamentale il successo nella corsa delle botti femminile, dove Cavaiasca ha preceduto Valeggia, Cascine e Malviràa, conquistando punti preziosi.

Nella competizione maschile, invece, il primo posto è andato a Malviràa, davanti a Valeggia, Cavaiasca e Cascine. La somma dei punteggi ha però premiato il rione azzurro, che ha così confermato il proprio dominio nella manifestazione.

Un anniversario ricco di emozioni

L’edizione del quarantesimo anniversario si è distinta per un programma curato nei dettagli, con giochi ispirati al Medioevo e iniziative pensate per coinvolgere le quattro contrade e il pubblico presente durante tutto il fine settimana.

Tra gli appuntamenti più seguiti anche la gara dei “Borghi d’Italia”, percorso dedicato agli arcieri in costume storico che ha attraversato cortili e vie del centro, attirando numerosi spettatori e valorizzando gli angoli più caratteristici del paese.

Le gare dei bambini

Come da tradizione, anche le squadre rionali dei bambini e delle bambine sono state protagoniste della propria gara, molto seguita dal pubblico maggiorese.

Il gran finale della festa

A lasciare il segno sono stati anche gli eventi collaterali. Lo spettacolo delle fontane danzanti del sabato sera ha illuminato il centro di Maggiora, mentre la rievocazione della storica corsa delle botti ha riportato in strada i protagonisti delle prime edizioni, regalando momenti di forte partecipazione.

Il sipario è calato con la tradizionale cena della cucina del Magistrato e il concerto dei “Tattici dello Zen”, chiudendo un’edizione che ha confermato il Palio dei rioni di Maggiora come uno degli appuntamenti estivi più sentiti del territorio.

Foto e video di Sandro Mori

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook