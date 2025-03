Vandali scatenati a Borgomanero: danni per 10mila euro al parco della Resistenza. A essere presi di mira sono stati soprattutto gli scivoli.

Vandali scatenati a Borgomanero: danni per 10mila euro al parco della Resistenza

Quasi 10mila euro: questo l’ammontare dei danni causati da atti vandalici messi a segno nell’area giochi del parco della Resistenza in viale Dante a Borgomanero. Come riporta il Corriere di Novara, il parco era stato recentemente riqualificato con un importante impegno di spesa da parte dell’amministrazione comunale che ha provveduto anche al rifacimento dell’impianto di illuminazione e dei vialetti.

Ad essere presi di mira in modo irreparabile sono stati soprattutto gli scivoli collocati cinque anni fa a cura della Cooperativa ociale Demetra che si era aggiudicata i lavori di riqualificazione del parco. Tenuto conto dei gravi danni arrecati ai giochi, non è stato possibile ripararli. In modo particolare gli scivoli, per i quali si dovrà procedere con la loro sostituzione. Ma quanto accaduto al Parco della Resistenza è solo l’ultimo di una serie di atti vandalici che sono stati commessi in città.

Gli altri recenti episodi

Nella frazione di Vergano c’è chi ha imbrattato con la vernice spray l’area compresa tra la chiesa parrocchiale e la scuola primaria. Vandalizzato anche il muretto che delimita la balconata dell’ex chiesa parrocchiale, trasformata in luogo di ritrovo per la comunità locale.

Se ne è discusso la scorsa settimana anche in sede di consiglio comunale a seguito di una interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza.

