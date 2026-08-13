Ambulanza della Croce rossa e auto si scontrano a Serravalle

Un’ambulanza della Croce rossa e un’automobile si sono scontrate questa mattina, poco prima delle 11, a Serravalle, all’incrocio tra corso XXV Aprile e via delle Piane. Nulla di grave: fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti, anche se ha avuto immediate conseguenze sulla circolazione.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo di soccorso stava percorrendo corso XXV Aprile in direzione Vintebbio con le sirene attivate quando è entrato in collisione con una vettura proveniente da via delle Piane. L’impatto è avvenuto in corrispondenza dell’intersezione che interessa anche la zona di via Croso Plinio, regolata da semaforo. Una dinamica che è comunque ancora da confermare.

Traffico rallentato dopo l’impatto

Nell’immediato, lo scontro ha provocato rallentamenti lungo la strada provinciale che attraversa Serravalle. La presenza dell’ambulanza e dell’automobile coinvolte nell’incidente ha creato difficoltà agli altri veicoli in transito, con la circolazione che è andata temporaneamente in tilt. Come accennato, non rci sono persone ferite

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Serravalle Sesia, che hanno effettuato i rilievi necessari. Gli accertamenti serviranno a ricostruire nei dettagli la dinamica e le circostanze che hanno portato alla collisione tra i due mezzi.

Gli agenti si sono occupati anche della gestione della viabilità durante le operazioni successive all’incidente. Una volta conclusi i rilievi e rimossi i veicoli coinvolti, la situazione lungo corso XXV Aprile ha potuto progressivamente tornare alla normalità.

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