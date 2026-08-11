Un appello al rispetto per chi combatte da settimane contro gli incendi in Valsesia è stato pubblicato dai vigili del fuoco volontari di Cravagliana, in Val Mastallone. Il messaggio arriva dopo un mese e mezzo particolarmente difficile, segnato da diversi roghi e da un enorme impegno di uomini e mezzi sul territorio.

A spingere i volontari a intervenire pubblicamente sono state alcune critiche rivolte alle squadre impegnate nell’emergenza. In un messaggio postato sulla pagina social del distaccamento viene raccontato anche un episodio avvenuto domenica 9 agosto, quando al passaggio degli operatori qualcuno avrebbe commentato: «Arrivano quelli importanti», insieme ad altre frasi che i volontari preferiscono non riportare.

«Insultare non spegne un incendio»

I vigili del fuoco comprendono rabbia e frustrazione di chi da settimane vede bruciare boschi e montagne della propria valle. Allo stesso tempo tracciano una linea netta tra le critiche, considerate legittime, e gli attacchi personali contro chi partecipa alle operazioni.

«Insultare chi sta operando sul campo non spegne un incendio e non aiuta nessuno», sottolineano. Dietro ogni divisa, ricordano i volontari di Cravagliana, ci sono persone che dedicano tempo, energie e professionalità alla Valsesia, spesso lavorando in condizioni difficili e lontano da casa.

L’appello all’unità della Valsesia

Il messaggio non chiede riconoscimenti per il lavoro svolto. «Non chiediamo applausi né riconoscimenti. Chiediamo semplicemente rispetto», scrivono i volontari, invitando chi ha dubbi o contestazioni a esprimerli nelle sedi e nei modi opportuni.

La conclusione è un richiamo all’unità in una fase particolarmente delicata: «La Val Mastallone come la Valsesia è di tutti noi». Di fronte agli incendi, sottolineano i vigili del fuoco, il territorio ha bisogno di collaborazione e non di contrapposizioni tra cittadini e operatori.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook