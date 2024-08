Serravalle, i vigili si infilano in una condotta per salvare una volpe. VIDEO

Serravalle, i vigili si infilano in una condotta per salvare una volpe. Gli operatori hanno dovuto risalire il canale di scolo per decine di metri prima di trovare l’animale.

Serravalle, i vigili si infilano in una condotta per salvare una volpe

Intervento tutt’altro che facile per i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, che hanno dovuto andare a tirare fuori dai guai una volpe che si era infilata in un tubo di scolo. E’ accaduto nella mattinata di oggi, sabato 3 agosto, nel territorio del comune di Serravalle. Ricevuta la chiamata, gli operatori sono arrivati sul posto intorno alle 10.30.

LEGGI ANCHE: Valduggia volpe intrappolata nella rete del campo di calcio

La risalita della condotta

Una volta in posto i vigili del fuoco hanno dovuto replicare più o meno come la famosa evasione del film “Le ali della libertà”: infilarsi nel tubo per percorrerlo per diverse decine di metri prima di trovare l’animale ferito e soccorrerlo.

La volpe è infine stata consegnata alle cure dei volontari del Rifugio Miletta.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook