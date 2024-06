Don Luigi lascia Pray: domenica il saluto di tutto il paese. Ha guidato la parrocchia dal lontano 1 maggio del 1970.

Don Luigi lascia Pray: domenica il saluto di tutto il paese

Pray domenica festeggia don Luigi Sacchi che conclude la sua missione pastorale in paese. Domani, domenica 30 giugno, alle 16 sarà celebrata la messa alla presenza del vescovo Roberto Farinella, seguirà un rinfresco offerto dalla comunità parrocchiale.

Dall’inizio di marzo, infatti, la parrocchia prayese è stata affidata dalla diocesi di Biella a don Carlo Borrione perché per raggiunti limiti di età don Sacchi – che da tempo vive ormai ospite dell’Opera sacerdoti invalidi nel Seminario diocesano di Biella – ha lasciato il suo incarico di sacerdote della comunità.

Un sacerdote devoto e instancabile

Nato a Pavia nel 1937, don Luigi si è trasferito nel Biellese nel 1951. In seminario è entrato all’età di vent’anni, dopo aver conseguito il diploma in chimica all’Istituto industriale Quintino Sella di Biella. Ordinato sacerdote, è stato prima vice parroco a Cossato. Ha guidato la parrocchia di Pray dal lontano 1 maggio del 1970 e per oltre trent’anni ha anche insegnato religione ai ragazzi di diverse scuole medie del territorio oltre a coordinare le attività dell’oratorio.

Nel giugno del 2022 ha festeggiato il suo 60mo anniversario di sacerdozio. Grande impegno ha profuso nella vita liturgica e catechetica della parrocchia e nel restauro delle antiche chiese di Pray così come nel consolidamento della più recente chiesa dedicata a Santa Rita.

