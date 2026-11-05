Nei cimiteri di Valdilana esumazioni in arrivo: l’avviso alle famiglie dei defunti

Nel corso del 2027 il Comune di Valdilana procederà con una serie di esumazioni ed estumulazioni ordinarie nei cimiteri del territorio. A stabilirlo è l’ordinanza sindacale numero 160/2026, con la quale l’amministrazione ha disposto l’avvio delle attività programmate. Gli interventi interesseranno diversi camposanti delle frazioni, coinvolgendo le sepolture indicate negli elenchi ufficiali pubblicati dal Comune.

La comunicazione è rivolta in particolare ai familiari dei defunti interessati, chiamati a prendere visione degli avvisi e a contattare gli uffici comunali. Sarà importante verificare la presenza dei propri congiunti negli elenchi predisposti per ciascuna località, così da conoscere le operazioni previste e ricevere le necessarie informazioni sulla destinazione dei resti mortali.

Ecco quali cimiteri saranno interessati dai lavori

Le attività di estumulazione, che riguardano le sepolture in loculo o in altre strutture fuori terra, sono programmate in due cimiteri del territorio comunale. Le operazioni interesseranno le frazioni Botto e Matrice, secondo quanto disposto dall’ordinanza. Si tratta di interventi ordinari che rientrano nella gestione e nella programmazione dei servizi cimiteriali.

Più numerose le località coinvolte nelle esumazioni, che riguardano invece le sepolture nel terreno. Sono cinque i cimiteri interessati da queste operazioni: località Ponzone, frazione Botto, Mosso Santa Liberata, Sant’Antonio nella frazione Matrice e frazione Pratrivero. La programmazione coinvolge quindi diverse aree di Valdilana e richiede un’attenta informazione alle famiglie. Per consultare gli elenchi clicca QUI.

Gli elenchi dei defunti sono già consultabili

Per garantire la massima trasparenza, l’amministrazione ha predisposto tre modalità per consultare gli avvisi ufficiali. Gli elenchi dei defunti interessati dalle operazioni sono disponibili sull’albo pretorio online del Comune di Valdilana e sulle bacheche informative dei singoli cimiteri. I documenti sono suddivisi per località, così da rendere più semplice la ricerca delle sepolture coinvolte.

Un’ulteriore forma di comunicazione è prevista direttamente all’interno dei camposanti. Gli avvisi vengono collocati anche sulle tombe interessate, permettendo ai visitatori di individuare le sepolture comprese nel programma. Gli elenchi pubblicati riguardano Botto, Matrice, Mosso, Pratrivero e Ponzone e costituiscono il riferimento ufficiale per le verifiche da parte dei cittadini.

Come ottenere informazioni e contattare il Comune

I familiari dei defunti compresi negli elenchi sono invitati a rivolgersi all’ufficio Servizi cimiteriali del Comune di Valdilana. Occorrerà concordare la destinazione finale dei resti mortali dei propri congiunti, secondo le indicazioni e le procedure previste. Il contatto con gli uffici consentirà di conoscere meglio gli adempimenti necessari in vista delle operazioni programmate nel 2027.

Per ricevere chiarimenti o comunicare le proprie indicazioni, l’ufficio comunale si trova in frazione Ronco 1 ed è raggiungibile telefonicamente al numero 015-7592229. Il Comune invita quindi i cittadini interessati a consultare gli avvisi e a mettersi in contatto con il personale incaricato, in modo da definire per tempo le scelte relative alle sepolture dei propri familiari.

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