Forzato il portellone della scuola media di Crevacuore. Qualcuno ha tentato di introdursi nell’edificio, ma non è riuscito. Denuncia ai carabinieri.

Nel fine settimana qualcuno ha tentato di entrare nella scuola media di Crevacuore, posta in regione Isola. Mani ignote hanno infatti provato a forzale il portellone antipanico, ma senza riuscirci. I vandali hanno scardinato due montanti, ma la struttura ha retto. E alla fine gli ignoti hanno deciso di andarsene.

Lunedì la scoperta

Il tentativo di effrazione è stato scoperto lunedì, quando le scuole sono tornate ad aprirsi dopo lo stop del fine settimana. Il fatto è subito stato segbnalato ai carabinieri della stazione del paese, che hanno fatto un sopralluogo per iniziare le indagini.

Non si capisce bene se si tratti di vandali oppure di ladruncoli, ma è più probabile la seconda ipotesi. Qualcuno avrebbe cercato di introdursi nell’edificio per vedere se trovava qualcosa di valore. Evidentemente si trattava di un colpo improvvisato, perché la resistenza del portellone è stata sufficiente a far desistere gli ignoti “visitatori” notturni.

I carabinieri comunque hanno avviate le indagini del caso.