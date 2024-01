Autoarticolato sbanda e si ribalta sulla strada provinciale. Rocambolesco incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente.

Rocambolesco incidente accaduto nella mattianta di oggi, martedì 16 gennaio sulle strade del Cuneese. I vigili del fuoco di Alba sono intervenuti sulla strada provinciale 3 tra Barolo e Novello per un autoarticolato che si era ribaltato sulla carreggiata.

Il pesante automezzo aveva iniziato a sbandare, e il conducente non era riuscito a gestire la situazione. Alla fine il pesante rimorchio si è ribaltato, trascinando anche il resto del veicolo, che è rimasto con l’abitacolo sulla strada, e con il rimorchio ribaltato lungo il piccolo versante che costeggia la carreggiata.

L’intervento dei soccorritori

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il conducente del mezzo, che è stato visitato sul posto e quindi prontamente trasportato dagli operatori del 118 all’ospedale di Verduno. L’uomo era comunque in codice verde, quindi si trattava solo di accertamenti di prassi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli i rilievi del caso e per gestire la viabilità mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza il tratto di strada.

