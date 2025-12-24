Incidente tra Serravalle e Crevacuore, l’allarme lanciato dall’orologio “intelligente”. Una vettura è uscita di strada lungo la provinciale e si è ribaltata.

Incidente tra Serravalle e Crevacuore, l’allarme lanciato dall’orologio “intelligente”

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo nella tarda mattinata di oggi, martedì 24 dicembre, nel tratto tra Serravalle e Crevacuore. E’ accaduto lungo la strada provinciale 71, per un incidente stradale che ha visto il ribaltamento di un’autovettura finita fuori carreggiata.

L’allarme è scattato intorno alle 11.30 e ha mobilitato rapidamente i soccorsi. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e il mezzo incidentato, prestando immediata assistenza al conducente, che al loro arrivo si trovava già fuori dall’abitacolo.

E’ stato lo smartwatch a dare l’allarme

L’uomo è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario, intervenuto da Gattinara, che lo ha valutato sul posto. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi.

Particolarmente significativo l’aspetto legato alla dinamica della chiamata dei soccorsi: l’allarme, infatti, è stato inviato in maniera del tutto autonoma dallo smartwatch (l’orologio “intelligente) indossato dal conducente. Il dispositivo, rilevato l’impatto, ha automaticamente segnalato l’incidente ai servizi di emergenza, consentendo un intervento rapido e tempestivo anche in assenza di una chiamata diretta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Serravalle, per i rilievi e la gestione della viabilità.

