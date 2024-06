Lutto a Trivero per Leo Saggia: se n’è andato a 91 anni. Oggi l’ultima benedizione nella camera mortuaria dell’ospedale di Ponderano. Tanti ricordi sui social.

Lutto a Trivero per Leo Saggia: se n’è andato a 91 anni

Messaggi di ricordo e di addio sui social del Triverese all’indirizzo di Veteando Leo Saggia (ma per tutti gli amici solo Leo), morto l’altro giorno all’ospedale di Ponderano per una serie di problemi di salute. L’uomo aveva 90 anni, aveva sempre vissuto a Trivero ed era molto conosciuto.

Tutti lo ricordano con la battuta sempre pronta, un carattere indipendente e orgoglioso, le piccole gentilezze verso chi gli stava simpatico. Quando si era ritrovato a non essere più tranquillo a vivere da solo, era andato ad abitare alla “Residenza del sole” al Centro Zegna. Poi un problema di salute lo aveva costretto a diventare ospite della casa di riposo di Mosso.

LEGGI ANCHE: Pratrivero in lutto per Ermanno Loro Milan

L’ultima benedizione

Leo Saggia lascia due figli: Guido con la moglie Manuela, e Paola. Lascia anche la sorella Gemma con la figlia Sonia e il figlio Matteo, oltre ad altri parenti.

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 4 giugno, è stato recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice. Oggi, mercoledì 5 giugno, alle 16 verrà impartita l’ultima benedizione nella camera mortuaria dell’ospedale di Ponderano. Dopo di che il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook