Lutto tra gli alpini della Valsessera: addio a Lino Vistali

Cordoglio nel paese di Crevacuore e tra tutti gli alpini della Valsessera per l’improvvisa scomparsa di Natalino “Lino” Vistali, 81 anni. L’u0mo viveva in paese ed era ben conosciuto. Nella giornata di ieri, lunedì 20 maggio, un malore lo ha portato via alla sua famiglia e agli amici.

L’uomo ha lasciato la moglie Lucia e tre figli: Paola con Davide, Massimo con Katia e Fausto con Jessica. Ha lasciato anche i nipoti Nicolò, Geremia, Beatrice e Mattia con Luana e i piccoli Ariel e Diego, le sorelle Ida, Lucia e Dea, le cognate Anna e Laura, oltre ad altri parenti.

Il funerale si celebra mercoledì

Il funerale di Lino sarà celebrao nella mattinata di domani, mercoledì 22 maggio, alle 11 partendo dalla chiesa parrocchiale del paese. Dopo la funzione, il feretro saerà accompagnato al tempio crematorio.

Anche il gruppo Ana di Crevacuore, affiliato alla Sezione Valsesiana, ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari.

