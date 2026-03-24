Trivero festeggia i 100 anni di nonna Fermila. Si era trasferita nel Biellese dal Veneto negli anni del boom del tessile. E’ ancora lucida e attiva.

Trivero festeggia i 100 anni di nonna Fermila

Un secolo di vita festeggiato con l’affetto dei propri cari. Importante traguardo per Fermila Merchiori che mercoledì 18 marzo ha compiuto 100 anni, circondata dall’abbraccio della sua famiglia. Fermila vive a Bulliana, frazione di Trivero, nel comune di Valdilana, insieme alla figlia Graziella. Accanto a lei anche una nipote e tre pronipoti, che hanno la fortuna di crescere con la presenza della loro bisnonna.

La sua è la storia di molte famiglie del territorio: originaria del Veneto, Fermila è nata a Crespino, in provincia di Rovigo. Ancora giovanissima, a soli 14 anni, si trasferì nel Biellese con la famiglia negli anni del boom del tessile, quando numerosi lavoratori arrivavano in zona per trovare occupazione nelle fabbriche del comparto laniero.

Gli anni di lavoro nell’industria tessile

Per anni ha lavorato in filatura, contribuendo con impegno e dedizione alla crescita economica del territorio, prima di dedicarsi completamente alla famiglia dopo la pensione. Nel 1950 si sposò con Maggiorino Lazzarotto, anche lui veneto, originario di Valstagna, con il quale costruì la sua vita e la sua famiglia.

«La mamma è ancora vigile – racconta la figlia Graziella –. Vive in casa, ha qualche acciacco dovuto all’età ma sta bene. Ci tiene molto a essere sempre ordinata e curata». Una donna semplice, abituata al lavoro e profondamente legata ai suoi affetti.

Un compleanno festeggiato in famiglia

Il compleanno è stato festeggiato in famiglia, in un clima di grande serenità. «Mercoledì 18 marzo abbiamo festeggiato tutti insieme – aggiunge la figlia –. È stata felice di vedere tante persone attorno a lei». Un traguardo importante, raggiunto con serenità, che tutta la famiglia ha voluto celebrare con affetto, rinnovando gli auguri a Fermila per questo straordinario centenario.

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