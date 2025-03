Trivero in lutto per Mariarosa: aveva solo 53 anni. Il funerale sarà celebrato venerdì pomeriggio a Pratrivero: lascia il marito e due figli.

Trivero in lutto per Mariarosa: aveva solo 53 anni

Cordoglio in tutto il Triverese per la scomparsa di Mariarosa Cocuzza, che se n’è andata ad appena 53 anni dopo aver lottato contro una malattia. Negli ultimi tempi la donna era ricoverata all’ospedale di Ponderano, dove è avvenuto il decesso.

Era una persona molto conosciuta in tutta la zona, così come la sua famiglia. Lavorava alla “Vitale Barberis Canonico” di Pratrivero ed era sposata con Andrea Braga, persona conosciutissima nel mondo del calcio locale per i tanti anni di impegno nella Stella Alpina prima e ora nella Valdilana-Biogliese. Proprio dal Valdilana Biogliese arriva un messaggio di cordoglio: «Siamo vicini ad Andrea, Mattia e Cristian per la perdita di Mariarosa, a nome di tutto il direttivo e di tutte le squadre che compongono il settore giovanile».

Il funerale a Pratrivero

Oltre al marito, Mariarosa ha lasciato i figli Cristian e Mattia, i genitori Nadia e Natale, la sorella Chiara col marito Maurizio e i figli Alessandro ed Elisa, e la cognata Antonella, oltre ad altri parenti. Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di domani, venerdì 14 marzo, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Pratrivero. Il feretro sarà poi accompagnato al tempio crematorio.

Ma già oggi molte persone avranno l’occasione di stringersi intorno ai familiari in occasione della recita del rosario, che si tiene alle 20 sempre nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Pratrivero.

