Trivero piange Gisella Giardino, amica del santuario della Brughiera. La donna aveva 75 anni, il funerale nella chiesa che amava.

Ha sempre amato il santuario della Brughiera, ed è lì che nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 febbraio, sarà celebrato il suo funerale. Gisella Giardino aveva 75 anni ed è stata una presenza fissa nell’associazione “Amici del santuario” fin dalla sua fondazione, una quindicina di anni fa.

La ricordano con affetto tutti i volontari e le volontarie che hanno condiviso con lei tantissime aperture della bottega accanto al santuario, decine e decine di appuntamenti religiosi. E anche numerosi mercatini nel territorio.

Un aggravamento repentino

Gisella aveva lavorato in un’azienda tessile della zona e anche in un biscottificio. Con la pensione si era poi dedicata con maggiore impegno al volontariato. Le sue condizioni di salute sono peggiorate in modo assai repentino: nel fine settimana si è reso necessario il ricovero urgente all’ospedale di Ponderano, dove purtroppo è avvenuto il decesso nella mattinata di martedì.

Il funerale nel “suo” santuario

La donna ha lasciato il marito Mario Alberti (anche lui assiduo volontario alla Brughiera), il figlio Luca con la moglie Barbara, l’affezionata Alessia con Giorgio, la sorella Maria Grazia e altri nipoti, cognati e parenti meno stretti.

Già nella serata di ieri al santuario della Brughiera numerosi conoscenti hanno avuto modo di stringersi intorno ai familiari in occasione della recita del rosario. Il funerale sarà celebrato in santuario oggi pomeriggio alle 15.30. Dopo la cerimonia il feretro sarà accompagnato nel cimitero di Bulliana, dove verrà deposto nella tomba di famiglia.