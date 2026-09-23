Una nuova rotatoria all’ingresso della Panoramica Zegna: investimento da 349mila euro

Una nuova rotatoria sarà realizzata in frazione Lora di Trivero, nel comune di Valdilana, all’incrocio tra la strada provinciale 232 Panoramica Zegna e la strada provinciale 113 Coggiola-Trivero. Nelle scorse settimane il consiglio comunale aveva approvato all’unanimità la convenzione con la Provincia di Biella che consentirà di procedere con un intervento dal valore complessivo di 349mila euro.

L’opera interesserà lo svincolo posto proprio in corrispondenza della partenza della Panoramica Zegna. L’obiettivo è rendere più semplice e sicuro il transito dei veicoli, intervenendo su un incrocio dalla conformazione complessa e particolarmente trafficato soprattutto nei fine settimana e durante i periodi di maggiore presenza turistica.

Un incrocio complesso da mettere in sicurezza

Il sindaco Mario Carli durante il consiglio comunale ha spiegato che l’intervento nasce dall’esigenza di riqualificare e mettere in sicurezza un tratto strategico per i collegamenti del territorio. La rotatoria permetterà di riorganizzare i flussi di traffico in un punto che rappresenta anche una delle principali porte d’accesso alla frequentata strada panoramica.

Il quadro economico dell’intervento prevede una spesa complessiva di 349mila euro. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto dall’architetto Marco Maggia di Biella e aveva già ottenuto l’approvazione dell’amministrazione provinciale alla fine del 2025. La convenzione tra i due enti consente ora di definire responsabilità e finanziamenti per procedere con l’opera.

L’accordo stabilisce in particolare che:

la Provincia di Biella sarà il soggetto attuatore dell’intervento;

il Comune di Valdilana contribuirà con 100mila euro;

la Provincia seguirà le attività propedeutiche e le procedure di gara;

l’ente provinciale curerà anche affidamento e direzione dei lavori;

il contributo comunale finanzierà in particolare illuminazione, percorsi pedonali e attraversamenti protetti.

La somma a carico di Valdilana è già stata prevista nel bilancio comunale 2026-2028.

Centomila euro dal Comune di Valdilana

Il contributo di 100mila euro stanziato dal Comune servirà dunque a sostenere quella parte dell’intervento più direttamente collegata alla sicurezza e alle necessità della comunità locale. Accanto alla nuova organizzazione della circolazione saranno infatti realizzati interventi destinati anche a chi si muove a piedi.

Tra le opere previste figurano il potenziamento dell’illuminazione pubblica, nuovi percorsi pedonali protetti e attraversamenti. Il finanziamento comunale sarà versato alla Provincia in due tranche: il primo 50 per cento alla consegna del contratto d’appalto e il restante importo al momento del collaudo dell’opera.

Tredici voti favorevoli in consiglio

La convenzione ha ottenuto il sostegno di tutti i tredici consiglieri presenti alla seduta. La futura rotatoria non avrà soltanto una funzione legata alla circolazione interna di Valdilana. L’incrocio si trova infatti all’inizio della Panoramica Zegna, strada conosciuta e frequentata anche da numerosi visitatori che raggiungono il territorio per turismo, escursioni e attività all’aria aperta.

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