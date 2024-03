Valdilana, scontro fra due auto in zona galleria. Impatto al bivio prima dell’ingresso in frazione Crocemosso.

Incidente fra due auto nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 8 marzo, nel territorio di Valdilana. L’impatto è avvenuto all’altezza del bivio che, superata frazione Torello, conduce da una parte all’abitato di Crocemosso, e dall’altra parte alla galleria verso Ponzone.

Sarà la polizia locale, intervenuta sul posto, a stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità. Per fortuna si sono avuto solo danni ai veicoli, non alle persone. Possibile che una delle due vetture uscisse dall’incrocio e il conducente non si sia accorto dell’arrivo dell’altra.

