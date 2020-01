Gessi basket: la “benedizione” non porta la vittoria. Ma la gara è ottima. A Firenze gli Eagles sfoderano una prestazione che mette in difficoltà i fortissimi avversari.

Gessi basket: la “benedizione” non porta la vittoria. Ma la gara è ottima

Il pellegrinaggio propiziatorio al santuario di Boca non è stato sufficiente a vincere a Firenze (in effetti, contro All Food più che una grazia serviva un miracolo). Ma è stato comunque utile per mettere in campo una prestazione di gran lunga superiore alle precedenti. Tant’è che i padroni di casa hanno vinto, ma hanno sudato non poco per portare a casa i due punti: 78-72 il risultato finale.

La cronaca della gara su Notizia Oggi in edicola