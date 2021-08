Monte Rosa Skymarathon fissa già la data per il giugno 2022

Monte Rosa Skymarathon, si pensa già al 2022: la gara si terrà il 25 giugno.

Monte Rosa Skymarathon

Gli organizzatori della Monte Rosa SkyMarathon guardano al futuro. Dopo il recente ritorno di successo della gara più alta d’Europa, gli organizzatori sono lieti di annunciare la data del prossimo anno, sarà il 25 giugno 2022. L’Ama VK2 si terrà lo stesso weekend. Nonostante la sfida estrema e il limite di iscrizioni per ragioni di sicurezza e le restrizioni nei viaggi per il Covid, circa 700 atleti da 27 Paesi hanno partecipato all’evento del 2021.

La data è una settimana dopo rispetto alle edizioni passate per via della Festa delle Guide che celebrerà li 150 anni, una delle più vecchie nelle Alpi.

Il percorso

La gara sale e scende sul Monte Rosa fino ad un’altitudine di 4.554 metri, la seconda montagna più alta d’Europa dopo il Monte Bianco. Una distanza di “soli” 35 chilometri, la difficoltà si misura con gli estenuanti 7.000 metri di dislivello fino alla Capanna Margherita alla sommità, che segna il giro di boa. In aggiunta a questa unica esperienza di skyrunning c’è un terreno che si snoda tra morene, percorsi innevati e ghiacciai.

Dopo quattro edizioni, la gara è stata rilanciata nel 2018 con un nuovo format in cui i concorrenti gareggiano in coppie, legati per questioni di sicurezza e indossano micro-ramponi nella parte più alta del percorso. Con una pausa nel 2020 dovuta alla pandemia e le restrizioni nei viaggi del 2021, l’edizione del 2022 è già pronta ad accogliere team da tutto il mondo in questo unico ed ineguagliabile evento che celebra la pura essenza dello skyrunning.

L’Ama VK2

La terza edizione dell’Ama VK2, un doppio Vertical Kilometer che copre la metà del percorso della gara principale – solo in salita – si svolgerà lo stesso weekend.

Già al lavoro per accogliere i concorrenti, gli sponsor ed i fan per l’edizione del 2022 della Monte Rosa SkyMarathon e dell’AMA VK2 ci sono Manuel Gambarini, organizzatore della gara e presidente del Comitato organizzatore Ama con il suo team, le Guide Alpine, il Soccorso alpino e tutti i volontari sulla montagna e non solo, insieme ai partner istituzionali: Comune di Alagna Valsesia, Comune di Gressoney La Trinité, Comune di Borgosesia, Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Visit Monterosa, Monterosa 2000.

La macchina organizzativa

Di certo l’entusiasmo dell’edizione di quest’anno è stato contagioso, la macchina organizzativa ha deciso così subito di rimettersi in modo e non aspettare oltre perchè l’entusiasmo è davvero tanto anche per i numeri di concorrenti fatti segnare.

Ora si punterà ad aprire presto le preiscrizioni per iniziare a caricare i concorrenti.