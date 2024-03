Niente da fare per il Borgo, battuto a Pinerolo. I granata sono passati in vantaggio, ma poi hanno dovuto subire la rimonta dei torinesi.

Poteva essere la gara della svolta per il Borgosesia calcio, impegnato nella corsa per la salvezza. Invece contro il Pinerolo, diretta concorrente per raggiungere i play-out i granata non ce l’hanno fatto.

E dire che la difficile trasferta era iniziata bene, con i valsesiani che passano in vantaggio dopo 17 minuti con Henin al 17. Ma i padroni doi casa si scuotono e raggiungono il pareggio al 35′ con Ozara. Raddoppio dei locali con Adam Amansour alla fine del primo tempo.

A inizio ripresa il Pinerolo fa anche il 3-1, e solo nel finale il borgo accorcia. Adesso c’è solo la matematica che non condanna i granata alla retrocessione.

Foto d’archivio

