Casa imbrattata con l’olio motore a Vocca. Il proprietario denuncia. La stessa famiglia era già stata presa di mira: erano sparite le foto dei loro cari dalle tombe.

In piena notte ha sentito un paio di colpi contro la casa, e sul subito non ci ha pensato. Ma il giorno dopo si è trovato la facciata dell’immobile imbrattata di un liquido viscoso. Qualcuno aveva lanciato noci piene di olio motore contro il muro e così il liquido è finito sulle pareti ed è colato poi sulle scale esterne.

E’ successo a Vocca nei giorni scorsi, e il proprietario Diego Antonini ha già presentato denuncia ai carabinieri, ovviamente contro ignoti. Anche se qualche sospetto ce l’ha.

«Purtroppo non è la prima volta che si verificano questi dispetti e queste brutte azioni – spiega -. La scorsa notte abbiamo sentito un forte rumore provenire dall’esterno, di giorno poi abbiamo rinvenuto i gusci di noci riempiti apposta con olio motore in modo da macchiare per bene, li avevano tirati contro l’immobile».

Quello sfregio alle tombe dei familiari

Un’azione premeditata, non certo un imbrattamento casuale. «Di solito sono i corvi, animali non molto intelligenti, a prendere le noci – ironizza -. Si vede che chi ha fatto questo gesto ha ancora meno intelligenza del corvo… Che poi se c’è qualche cosa da chiarire lo si dica chiaramente e si parla, senza ricorrere a questi dispetti».

Purtroppo la famiglia di Diego Antonini già in passato era stata presa di mira e vittima di atti vandalici. Nel cimitero erano state asportate le foto dei loro cari, anche in quel caso era stata presentata denuncia ai carabinieri