Il treno storico compie dieci anni: si riparte ad aprile. Tornano i “viaggi senza tempo” sulla tratta Novara-Varallo.

Pronto il nuovo calendario di viaggi del treno storico Novara-Varallo, che anche quest’anno rappresenterà uno dei punti di forza del turismo valsesiano e varallese in particolare. Tra l’altro, in questo 2025 il programma di viaggi con locomotive e vagoni d’epoca taglia il traguardo dei dieci anni, visto che la prima edizione risale al 2015.

Il primo appuntamento con il viaggio “senza tempo” è per domenica 13 aprile. Altre date sono poi domenica 5 maggio, domenica 8 giugno, domenica 28 settembre, domenica 12 ottobre e domenica 14 dicembre, quella tradizionalmente dedicata alle festività e ai mercatini natalizi. Le prenotazioni saranno aperte a breve sul sito del Museo ferroviario.

“Grazie ai volontari”

«Dal 2015 al 2025, dieci anni di impegno grazie ad a un grande gruppo di volontari – commenta il vice sindaco Eraldo Botta – che oltre ad organizzare i treni storici, si occupa di tenere pulita la stazione e ci aiuta a guardare al futuro della linea, l’associazione museo ferroviario valsesiano. Vorrei ringraziare queste persone. E spero che la Regione Piemonte si impegni a rimettere in servizio i treni del trasporto pubblico locale, sempre più necessari per lo sviluppo della valle». A questo proposito è stato presentato un piano ad Arenaways che prevede 12 doppie corse quotidiane.

Da ricordare che i treni storico rientrano le progetto della Fondazione Fs Italiane “Binari senza tempo”, portato avanti con il Museo ferroviario della Valsesia e l’amministrazione comunale di Varallo.

Oltre ai viaggi Novara-Varallo e ritorno nel corso del 2025 verranno anche effettuate due corse verso altri centri: il 18 maggio si raggiungerà (sempre da Novara) la città di Casale Monferrato, mentre il 21 settembre, in occasione della vendemmia, si arriverà a Sizzano. Anche in questo caso le prenotazioni si potranno effettuare sull’apposito portale. Da ricordare che questi viaggio fanno regolarmente registrare il tutto esaurito, per cui si consiglia sempre di iscriversi appena possibile.

