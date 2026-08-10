Incendi, ora la Valsesia rassicura i turisti: «La valle è aperta e pronta ad accogliervi»

La situazione degli incendi in Valsesia resta stabile e al momento non presenta nuove criticità. A fare il punto è l’Unione montana Valsesia, mentre vigili del fuoco e volontari Aib continuano a monitorare con grande attenzione i diversi fronti ancora attivi sul territorio.

Le maggiori forze restano invece concentrate nell’area del monte Barone in Valsessera, soprattutto sui versanti biellesi, dove proseguono le operazioni contro l’incendio. Il quadro generale richiede quindi ancora attenzione, ma non interessa la maggior parte della valle del Sesia.

«Le località turistiche non sono coinvolte»

L’Unione montana vuole soprattutto evitare che le immagini degli incendi di questi giorni inducano turisti e villeggianti a rinunciare a raggiungere la Valsesia. Le principali destinazioni turistiche non sono infatti interessate dalle fiamme e tutte le strade risultano aperte e percorribili.

«Alagna Valsesia, Mera con i Comuni della media valle, Val Mastallone, Val Sermenza (Alpe Campo, Rimasco, Carcoforo, Rimella, Fobello etc), Varallo e dintorni sono estranei da problematiche relative agli incendi – scrive l’Unione sulla propria pagina social -. La valle quindi è pronta a ospitare tutti coloro che vorranno venire a trovarci».

Chiuso soltanto il rifugio della Res

Al momento l’unica struttura indicata come chiusa è il rifugio della Res di Varallo. Per il resto, il messaggio rivolto a chi sta programmando una giornata o un periodo di vacanza in valle è chiaro: non ci sono ragioni per modificare i propri programmi a causa degli incendi.

Dall’Unione montana arriva infine un nuovo ringraziamento a vigili del fuoco e volontari Aib che, proprio nel pieno del periodo delle vacanze estive, stanno lavorando senza sosta per proteggere il territorio.

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