Passaporto Nigeria-Italia: all’Unione montana Valsesia incontro sul Piano Mattei

Incontro-laboratorio nella sede dell’Unione montana Valsesia dedicato all’immigrazione e all’integrazione. Appuntamento (su invito) lunedì 8 giugno alle 10.30. L’incontro si intitola “Passaporto Mattei. Nigeria-Italia. Progetto Umanitario”.

«E’ un incontro – spiega il vice presidente Alberto Daffara, anche in veste di vice presidente di Mater Africa Italia – organizzato da Mater Africa e patrocinato da vari soggetti, tra cui Opes Turismo Sociale e Unione montana. Lo scopo è favorire l’integrazione legale e dignitosa dei giovani migranti provenienti dalla Nigeria, Paese dal quale si attendono flussi demografici sempre più consistenti visto l’incremento demografico atteso».

Incontro nell’ambito delle iniziative del governo

I lavori saranno aperti da John Odafo Asiemo, Ambasciatore del gruppo Desopadec (Delta State Oil Producing Area Development Commission) e rappresentante del Governo del Delta, regione orientale della Nigeria, che si trova sul delta del fiume Niger, nota per la consistente produzione petrolifera

«Con il suo discorso – spiega Daffara – Odafo Asiemo aprirà i lavori ed indicherà le linee guida che caratterizzeranno gli interventi successivi. L’incontro si inserisce nel Piano Mattei, un progetto da oltre 5,5 miliardi di euro studiato dal Governo italiano nel contesto dell’interconnessione tra continenti e della necessità di una cooperazione da pari a pari con l’Africa, scevra da ogni tentazione predatoria o approccio caritatevole».

Numerosi i soggetti coinvolti da questa iniziativa dall’organizzatore, Mater Africa per la cooperazione internazionale, presieduta da Alberto Cicala: da Pmi Italia (le piccole e media imprese), fino al governo della Nigeria e a Desopadec, oltre a Opes turismo sociale, Unione montana Valsesia e Consorzio Monterosa Valsesia.

Gli altri interventi

Interverranno inoltre il vice ministro degli Affari esteri e cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, e il deputato europeo Alberico Gambino.

«I temi della solidarietà tra continenti e dell’immigrazione legale – commenta Daffara – sono di grande rilievo per tutti noi: non possiamo chiudere gli occhi su quelle che sono le emergenze demografiche e lavorative del nostro tempo, l’arrivo di persone regolarmente censite che possano inserirsi nel nostro tessuto socio-economico è senz’altro un valore. Riteniamo doveroso dunque favorire la conoscenza di questi temi, attraverso incontri come questo che ci permette di ascoltare anche il punto di vista del Paese d’origine dei migranti, proprio nell’ottica di collaborazione fattiva che sta alla base del Piano Mattei».

