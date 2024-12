Salvato ad Alagna dopo un malore al ristorante. Un intervento tempestivo di soccorso utilizzando anche l’elicottero del 118.

Salvato ad Alagna dopo un malore al ristorante

Una persona colpita da un malore mentre era a pranzo l’altra domenica d Alagna è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. A raccontare i momenti concitati il presidente dell’Unione montana Valsesia Francesco Pietrasanta.

«Mentre ero a pranzo al ristorante “Lo Chalet” di Alagna Valsesia un mio parente si è sentito male. Avvisato il personale del locale, si sono subito attivati per il primo soccorso e la chiamata di emergenza. Cinque minuti dopo arrivava l’ambulanza dei volontari Anpas per il primo intervento. Poco dopo atterrava l’elicottero del 118 col medico e in poco tempo hanno trasferito il mio parente all’ospedale di Borgosesia».

LEGGI ANCHE: Lutto per il dottor Del Forno, ucciso da un malore improvviso. Aveva solo 62 anni.

Tutti i contri al pronto soccorso

Arrivato al pronto soccorso, l’uomo è stato immediatamente sottoposto a tutti i controlli di prevenzione e accertamento, stabilizzato e dopo alcune ore dimesso.

«Fortunatamente nulla di grave – conclude il presidente dell’Unione montana -. Ma se fosse stato grave, l’immediatezza dei soccorsi e l’efficienza dei medici l’avrebbe sicuramente salvato». E non mancano i ringraziamenti «Grazie di cuore al personale de “Lo Chalet”, ai volontari Anpas, al personale dell’elisoccorso del 118 e a quello dell’ospedale di Borgosesia. Per la sanità in generale non sarà un buon momento ma riteniamoci fortunati e soprattutto mettiamo ottimismo e fiducia per costruire un futuro migliore».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook