Scopello e Pila a tavola: ottobre torna la Passeggiata dei salami

Scopello e Pila ospiteranno sabato 10 ottobre 2026 la quarta edizione della “Passeggiata dei Salami”, appuntamento enogastronomico che accompagnerà residenti, turisti e appassionati della buona tavola lungo un itinerario a tappe tra le vie dei due paesi. Una giornata pensata per unire camminata, socialità e valorizzazione delle tradizioni locali.

Il percorso si svilupperà come una vera passeggiata del gusto, con diverse soste gastronomiche distribuite lungo il tragitto. Dalla colazione iniziale fino al dolce finale, i partecipanti avranno modo di assaggiare prodotti e piatti della tradizione valsesiana, scoprendo nello stesso tempo alcuni degli angoli più caratteristici di Scopello e Pila.

Protagonista il salame di mucca

Al centro dell’iniziativa ci sarà ancora una volta il tipico salame di mucca, specialità della norcineria locale e prodotto fortemente legato alla cultura gastronomica della valle. Le varie tappe permetteranno di assaporarlo insieme ad altre proposte del territorio, trasformando il percorso in un’occasione per riscoprire gusti e ricette della tradizione.

La manifestazione arriva alla quarta edizione dopo il successo degli anni precedenti e conferma una formula semplice ma molto apprezzata: camminare insieme, fermarsi a tavola e condividere una giornata all’aria aperta. Un modo anche per promuovere le due località alpine e far conoscere il territorio attraverso uno dei suoi aspetti più autentici, quello gastronomico.

Iscrizioni già aperte

Le iscrizioni alla Passeggiata dei Salami sono già aperte. Per partecipare è possibile inviare un messaggio a Fabio al numero 345 9291516 oppure a Sara al 349 1946264. Gli organizzatori invitano gli interessati a prenotarsi attraverso i contatti messi a disposizione.

L’intero evento si svolgerà all’aperto e sarà quindi legato alle condizioni meteorologiche. In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a sabato 17 ottobre 2026. Un secondo appuntamento resta dunque già previsto per permettere comunque lo svolgimento di una giornata dedicata ai sapori, alla montagna e alla convivialità.

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