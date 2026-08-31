Vacca e asino intrappolati in una gola: spettacolare recupero in alta Valsesia

Una vacca e un asino rimasti intrappolati in una stretta gola ad alta quota sono stati recuperati nella giornata di ieri, domenica 30 agosto, in località Dorca, nel territorio di Alto Sermenza. L’intervento è scattato nella tarda mattinata e ha visto impegnata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo.

Raggiungere e mettere in sicurezza i due animali non è stato semplice a causa delle caratteristiche della zona. Il punto nel quale erano rimasti bloccati si trova infatti in un ambiente molto impervio, dove le normali procedure di soccorso non erano sufficienti per effettuare il recupero senza rischi.

In azione gli specialisti Saf

Per affrontare l’operazione sono state utilizzate competenze Saf, speleo alpino fluviali, che permettono ai vigili del fuoco di intervenire anche in contesti difficilmente accessibili. Sono state inoltre adottate tecniche specifiche per movimentare gli animali e prepararli al successivo trasferimento.

La necessità di superare le difficoltà del terreno ha portato alla richiesta del supporto del reparto volo dei vigili del fuoco di Malpensa. In Val Sermenza è così arrivato l’elicottero Drago 166, che ha lavorato in coordinamento con il personale presente a terra.

Il trasferimento con l’elicottero

Una volta completate le operazioni preliminari, vacca e asino sono stati recuperati dalla forra e trasportati al sicuro. L’impiego dell’elicottero ha permesso di superare un tratto particolarmente difficile, evitando una movimentazione degli animali lungo percorsi accidentati.

L’intervento si è concluso positivamente con entrambi gli animali riportati a valle e restituiti al proprietario. Un’operazione complessa che ha richiesto il coordinamento tra gli specialisti impegnati sul terreno e l’equipaggio del Drago 166.

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