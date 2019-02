Dal Monte Rosa all’Himalaya, una serata con il Cai Valsessera

Dal Monte Rosa all’Himalaya, una serata-racconto venerdì 1 marzo con il Cai Valsessera.

Un viaggio lungo i viaggi di una vita. Ma anche lungo le pagine di un libro. Sarà tutto questo, arricchito da tanti sogni, emozioni, immagini e parole, l’evento che il Cai Valsessera e la biblioteca di Coggiola propongono per venerdì sera alle 21, nei locali dell’asilo don Fava di Granero, a Portula. Protagonista della serata la giornalista e scrittrice, blogger e viaggiatrice Veronica Balocco, che nel libro “Sali e scendi”, alla sua prima vera apparizione pubblica a un paio di mesi dalla pubblicazione, percorrerà il filo della raccolta di racconti dedicati al mondo della montagna accompagnata dal sottofondo delle immagini tratte dai numerosi viaggi per il mondo vissuti con il compagno di avventure Mamo Freealper. Un lungo racconto-viaggio, che passerà dalle nevi del Monte Rosa per arrivare in Mongolia, alle storie di Himalaya, alle bellezze della Georgia, della Norvegia e dell’Europa del Sud, sino agli aneddoti di vita valsesserina, ai ricordi di montanari biellesi, alle imprese dei più grandi alpinisti del mondo.