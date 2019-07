Danni maltempo, ieri pomeriggio il temporale non ha lasciato scampo.

Danni maltempo nel Biellese e Novarese

Giornata di lavoro per i vigili del fuoco. A Novara una squadra della sede centrale del comando di è intervenuta per una pianta caduta su un’auto. L’intervento è consistito nel liberare la vettura dall albero e nella messa in sicurezza del luogo. Nel Biellese invece disagi sulle strade con i vigili del fuoco intervenuti a Magnano e Zumaglia per alberi caduti in strada, per fortuna nessun ferito.