Arriva il bus navetta per l’Alpàa: ci saranno due linee da Novara e da Romagnano. A grande richiesta, si potrà raggiungere Varallo con un mezzo di trasporto ad hoc.

Richiesta da anni e finalmente realtà: per l’edizione 2025 dell’Alpàa arriva la “Navetta Ufficiale Alpàa”, un servizio pensato per chi vuole godersi la manifestazione, senza preoccuparsi del traffico o dell’auto. Un servizio richiesto a gran voce – sia sui social che negli incotrni sul territorio – che ora diventa realtà.

Il comitato organizzatore ha accolto con entusiasmo le richieste e, oltre ad attivare il servizio nei giorni principali dell’evento, sta già valutando la possibilità di estenderlo ad altre date, considerate le numerose segnalazioni ricevute anche da parte dei Comuni vicini, interessati a favorire l’afflusso dei propri cittadini.

Di fatto, le linee sono due: una Novara-Varallo con fermate a Briona, Fara, Sizzano, Ghemme e Varallo. Un’altra Romagnano-Varallo, con fermate a Gattinara, Prato Sesia, Grignasco, Borgosesia via Vittorio Veneto, Borgosesia viale Varallo, Quarona e Varallo.

Un ritorno atteso

Fino a circa dieci anni fa, chi desiderava raggiungere Varallo durante l’Alpàa poteva contare sulla linea ferroviaria Novara–Varallo, che rappresentava un valido collegamento diretto con il capoluogo e i paesi della bassa Valsesia. La nuova navetta si propone di colmare quel vuoto, offrendo un collegamento efficace e moderno, richiesto non solo dai visitatori ma anche dai Comuni limitrofi, desiderosi di favorire la partecipazione dei propri cittadini.

Un servizio attivo su settimana e nei weekend

La navetta sarà attiva nei fine settimana e ogni mercoledì durante tutta la durata dell’Alpàa. Saranno previste corse di andata e ritorno, calibrate in base agli orari degli spettacoli e delle principali attività in programma. Un modo intelligente per permettere a tutti di godersi la manifestazione fino all’ultimo, senza doversi preoccupare dell’orologio. A bordo sarà sempre presente personale qualificato per la sorveglianza, al fine di garantire un viaggio sicuro e ordinato.

Come prenotare

Per salire a bordo è obbligatoria la prenotazione online del posto: i biglietti possono essere acquistati attraverso il sito ufficiale alpaa.net/navetta o telefonando al numero 0163.562.712, dove è attivo anche un servizio di assistenza e informazioni. Sempre a questo sito si possono anche consultare gli orari.

Meno traffico e più sostenibilità

L’introduzione della navetta ufficiale rappresenta un importante passo avanti verso la mobilità sostenibile: meno auto in circolazione significa meno traffico, meno inquinamento e meno stress.

Con questa nuova iniziativa, l’Alpàa si conferma ancora una volta come un evento attento alle esigenze dei visitatori, pronto ad accogliere migliaia di persone con servizi sempre più efficienti e innovativi.

