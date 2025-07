La madre non risponde più al telefono, il figlio chiama i carabinieri. Timori per una 88enne di Curino, ma alla fine era solo un guasto alla linea.

La madre non risponde più al telefono, il figlio chiama i carabinieri

Preoccupato per la salute della madre 88enne, un uomo ha allertato i carabinieri dopo diversi tentativi andati a vuoto nel contattarla telefonicamente. La donna, residente a Curino, non rispondeva da giorni, e il figlio temeva il peggio. Vista l’età della donna, si poteva anche presumere avesse avuto un malore, o si fosse fatta male.

LEGGI ANCHE: Il comune di Madonna del Sasso senza telefono da dieci giorni

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bioglio, che hanno raggiunto l’abitazione dell’anziana. Fortunatamente, la donna è stata trovata in buone condizioni di salute. Ai militari ha spiegato che il telefono era fuori uso a causa del violento nubifragio che nei giorni scorsi ha colpito la zona.

Dopo aver rassicurato il figlio e accertato che non vi fossero problemi di altro genere, i carabinieri sono riusciti a ristabilire il contatto tra madre e figlio, riportando serenità in famiglia. Un intervento che dimostra ancora una volta l’importanza della presenza sul territorio delle forze dell’ordine, pronte a intervenire anche in situazioni apparentemente minori, ma cariche di umanità.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook