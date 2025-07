Gattinara, moto si scontra con un’auto davanti al palazzo del municipio. Incidente in corso Valsesia, il centauro è stato portato al pronto soccorso.

Gattinara, moto si scontra con un’auto davanti al palazzo del municipio

Incidente a Gatt8inara nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 2 luglio. E’ accaduto in corso Valsesia, proprio di fronte al palazzo municipale. Un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente che ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, ma secondo le prime ricostruzioni, la moto si sarebbe scontrata con un’auto in transito – un fuoristrada Jeep – per poi finire contro un veicolo parcheggiato.

Ai soccorritori intervenuti immediatamente dopo lo scorso, si presentava la moto, una sport touring nera dotata di bauletto posteriore, che era rimasta a terra davanti al paraurti del fuoristrada, visibilmente danneggiata. Da ricordare che solo l’altro giorno a Gattinara si era verificato un altro scontro, questa volta tra due vetture.

L’intervento di ambulanza e polizia locale

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari della Croce rossa, che hanno prestato le prime cure al motociclista e lo hanno trasportato al pronto soccorso di Borgosesia per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari e regolato il traffico. A supporto è giunto anche un mezzo del soccorso stradale per la rimozione della moto, successivamente caricata su un carro attrezzi.

L’incidente ha causato qualche rallentamento al traffico lungo corso Valsesia, già particolarmente frequentato nelle ore centrali della giornata. Alcuni curiosi si sono fermati a osservare le operazioni di soccorso, anche per la posizione centrale e visibile in cui è avvenuto l’impatto. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook