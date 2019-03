Discarica Ghemme: non convincono le rassicurazioni del Comune

Discarica Ghemme: prosegue la polemica dopo il servizio andato in onda nella trasmissione “Le iene”. A puntare il dito in particolare è l’associazione “Terra del popolo”.

Discarica Ghemme: il Comune non convince

«L’impianto è nell’elenco regionale dei siti contaminati, ma la bonifica non è mai stata fatta perché la Regione dice che non ci sono i soldi», dice Sabrina Marrano dell’associazione” Terra del popolo”. Il consigliere regionale 5 Stelle, Gianpaolo Andrissi, aveva invece presentato studi epidemiologici «che mostrano un aumento di mortalità per leucemia». La discarica è finita sotto i riflettori nazionali dopo il servizio trasmesso in una puntata del programma “Le iene” su Italia 1.

Pareri contrastanti

Dal Comune però è arrivata una secca smentita su quanto andato in onda. I dati esposti durante la trasmissione sono stati contestati dal sindaco Davide Temporelli, che invece cita uno studio epidemiologico del 2016 commissionato dal Consorzio Medio Novarese e convalidato da Sisp e Asl Novara, in cui l’area veniva definita, dal punto di vista sanitario, in linea con i dati regionali.