Gattinara due studentesse da 100 e lode

Gattinara due studentesse hanno superato l’esame di maturità con il voto di 100 e lode; entrambe frequentano la stessa classe del liceo linguistico di Cossato. Sono Aurora Russo e Fantasia Delvecchio.

Una passione per l’inglese

Aurora Russo ha scelto il linguistico di Cossato, «perché mi piaceva molto l’inglese, non mi dispiaceva il francese ed ero più orientata verso materie umanistiche. Mi sembrava una scuola che potesse offrire possibilità con viaggi studio, con tutte le lingue e poi trovavo bella l’atmosfera della scuola, un po’ piccola». A settembre inizierà l’università a Torino, Scienze della Comunicazione. «Da sempre – dice Aurora – sono interessata all’aspetto più umanistico delle materie, ma mi interessava studiare qualcosa di contemporaneo, come i mass media, perché li utilizziamo tutti, in tutti i modi, e possono influenzarci senza che ce ne accorgiamo e questo mi affascina molto. Mi interessa lavorare o quanto meno studiare questo mondo».

Studiare medicina in Francia

Esame da 100 e lode anche per Fantasia Delvecchio. «Ho scelto il linguistico perché avevo già in testa l’idea di fare medicina. Quindi grazie al linguistico – spiega Fantasia – e al doppio diploma che otteniamo a Cossato, in italiano e francese, posso studiare medicina in Francia, dove non c’è il test di ingresso». Ora Fantasia tenterà il test di ingresso a medicina a Pavia, sia in italiano che in inglese. «Ma sono già iscritta a Grenoble – dice Fantasia – nel caso dovesse andare male. Qui non c’è il test di ingresso se non alla fine del primo anno, quando bisogna superare un test di sbarramento».