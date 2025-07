Baciò una minorenne di Valdilana sulla bocca: condannato. L’uomo ha affrontato il processo con il rito abbreviato. Alla fine il giudice gli ha comminato una pena di dieci mesi.

Baciò una minorenne di Valdilana sulla bocca: condannato

Si era palesato all’improvviso alle spalle di una ragazza di Valdilana, l’aveva abbracciata e poi baciata. La giovane, minorenne all’epoca dei fatti ma ancora solo per pochi giorni, non aveva avuto modo neppure di ribellarsi a quel modo di agire dell’adulto. L’uomo infatti l’era arrivato da dietro cingendola, abbracciandola e baciandola.

La vicenda non si era fermata lì. La giovane aveva denunciato il fatto. Era sconvolta da quanto le era capitato e aveva giustamente voluto andare a fondo. Erano state condotte le indagini del caso. E alla fine l’uomo, un 39enne di Valdilana, è finito a processo.

Il processo e la condanna

Pesante l’accusa nei suoi confronti: violenza sessuale nei confronti di una minorenne. L’avvocato Marco Cavicchioli aveva chiesto il rito abbreviato per il proprio assistito che prevede lo sconto di un terzo della pena. Nell’ultima udienza il tribunale di Biella ha accolto la richiesta di condanna presentata dalla procura e ha condannato il 39enne alla pena di dieci mesi e venti giorni. La pena sarà convertita inoltre in un percorso in un ente che si occupa di recupero di autori di violenza di genere.

A carico dell’uomo inoltre c’era anche l’accusa di aver palpeggiato il seno della ragazza sorprendendola alle spalle. Ma per questo reato, non dimostrato, è stato assolto.

