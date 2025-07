Motociclista 52enne perde la vita dopo uno scontro frontale. La tragedia nella zona del lago d’Orta: il centauro ha impattato frontalmente contro un furgone.

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di ieri, sabato 12 luglio, lungo la strada provinciale 39, tra Armeno e Sovazza, una frazione collinare affacciata sul lago d’Orta. A perdere la vita è stato un uomo di 52 anni, residente nella provincia di Como, che viaggiava in sella alla sua moto.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il centauro stava percorrendo il tratto in direzione Sovazza quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un furgone che procedeva nel senso opposto. L’impatto è avvenuto in prossimità della zona del laghetto, un punto non nuovo a situazioni di rischio sulla carreggiata.

I soccorritori non hanno potuto fare nulla

I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista. Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto a causa delle gravi lesioni riportate.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La viabilità è rimasta temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Foto df’archivio

