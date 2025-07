A Valduggia l’ultimo saluto a Luca, morto sul Tagliaferro. Il 46enne è caduto durante un allenamento. Lascia la moglie e una figlia.

A Valduggia l’ultimo saluto a Luca, morto sul Tagliaferro

Si celebra nella mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, il funerale di Luca Colombo, il 46enne di Valduggia che ha perso la vita domenica durante un allenamento sul Tagliaferro. L’uomo ha lasciato la moglie Samantha e la figlia Carolina, i genitori Marina e Francesco, il fratello Alberto con Letizia e i nipoti Nico e Tea. Le esequie si terranno alle 10 nella chiesa di Santa Maria a Valduggia.

La tragedia è accaduta domenica

La disgrazia risale a domenica, quando Colombo aveva scelto la zona sopra Rima per un allenamento di trail runner. Era infatti tesserato per l’asd Amatori Sport di Serravalle e si stava preparando per i prossimi impegni agonistici. Una passione per lo sport che ben si legava all’amore per la montagna che spesso lo portava a percorrere gli itinerari in alta Valsesia.

Domenica non ha fatto ritorno a casa, e le operazioni di ricerca sono state avviate sin dalla serata con il Soccorso alpino, i vigili del fuoco e la Guardia di finanza di Alagna.

Ricerca ripresa lunedì mattina con l’appoggio di due elicotteri delle Fiamme gialle e dei vigili del fuoco. L’area perlustrata era appunto quella attorno a Rima: in paese era parcheggiata l’auto e lo sportivo era stato incontrato da altri escursionisti. E’ stata anche utilizzata la tecnologia Imsi Catcher, in grado di rilevare la presenza di un telefono cellulare. Il corpo è stato individuato da due amici di Colombo che partecipavano alle ricerche: era in un canalone nei pressi del Passo del gatto, un passaggio che presenta alcuni tratti esposti. La salma è stata recuperata con l’elicottero dei vigili del fuoco.

Tra lavoro e passione sportiva

Luca Colombo era titolare di Trasporti Colombo con sede a Valduggia. Aveva raccolto il testimone del papà Francesco e dello zio Luigi. L’azienda della famiglia Colombo ha una storia ben più lunga alle spalle: Francesco e Luigi portarono avanti a loro volta la professione cominciata dal padre Giuseppino e dal nonno Alessandro.

Luca aveva deciso di proseguire un percorso professionale che si intrecciava con la sua famiglia. Nel corso degli anni, non è stato solo un responsabile aziendale attento ma anche un autista impegnato in maniera fattiva in ogni incombenza che il mestiere comporta.

Parallelamente al suo impegno in campo lavorativo, amava la corsa, soprattutto in montagna.

