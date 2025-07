Vettura divorata dalle fiamme: momenti di paura nel Vercellese. L’auto era parcheggiata: non ci sono stati né feriti, né intossicati.

Vettura divorata dalle fiamme: momenti di paura nel Vercellese

Momenti di apprensione l’altra mattina a Crescentino, dove un’autovettura ha preso fuoco mentre si trovava parcheggiata lungo via Giotto Bidone. L’allarme è scattato poco prima delle 5, quando alcuni residenti hanno notato le fiamme avvolgere completamente il veicolo. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

Sul posto è rapidamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, che ha trovato l’auto già completamente in preda alle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state tempestive e hanno evitato che l’incendio si propagasse ad altre vetture o alle abitazioni vicine.

Nessun ferito

Una volta domato il rogo, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, per garantire che non vi fossero ulteriori rischi di incendio o esplosioni dovute a residui di carburante o impianti elettrici compromessi.

Fortunatamente non si registrano feriti, e nessuna persona è rimasta coinvolta direttamente nell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Livorno Ferraris, che hanno effettuato i primi accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, anche se le indagini preliminari sembrano orientarsi verso un possibile guasto tecnico.

