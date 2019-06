Grignasco festa alpina in frazione Sella. L’appuntamento che si ripete da tempo ha una storia lunga alle spalle.

«Il rifugio dove verrà proposta la consueta festa è stato realizzato circa una ventina d’anni fa e da tempo è la cornice di una manifestazione a cui teniamo molto – racconta il capogruppo -. Il nostro sodalizio è nato invece nel 1953. La festa che si terrà da domani a lunedì non è solo l’occasione per gustare tante prelibatezze ma anche per ritrovarsi e condividere un momento insieme». La manifestazione estiva rientra in un ampio programma di iniziative. «Siamo impegnati durante l’anno in molteplici attività – prosegue Ballardini -, dalle giornate gastronomiche, alla colletta alimentare, sino ai momenti di raccoglimento in ricordo degli alpini che sono “andati avanti”, oltre ovviamente alle presenze che facciamo durante le altre manifestazioni in programma in altre località».

Squadra di penne nere

E proprio in occasione della tanto attesa manifestazione saranno molteplici i volontari che lavoreranno per la buona riuscita dell’iniziativa. «Il nostro gruppo conta 60 penne nere, più una ventina di soci e 10 patronesse – prosegue Ballardini -, durante la quattro giorni ci saranno ovviamente dei turni e in generale saranno una trentina le persone impegnate nel servizio ai tavoli e nei fornelli. Ringraziamo tutti coloro che da un mesetto circa lavorano senza sosta per sistemare il parco e renderlo accogliente per tutti coloro che vorranno passare a salutarci, un grazie a chi servirà e ovviamente un ringraziamento anche a tutti coloro che desideranno prendere parte agli eventi».

Programma

La festa alpina partirà dunque domani e si concluderà lunedì prossimo. Il clou dei festeggiamenti domenica: alle 9.15 le penne nere grignaschesi accoglieranno i rappresentanti dei vari sodalizi nella sede di via Perazzi. Alle 9.30 inizierà la sfilata per le vie del paese, accompagnata dalla Musica società Operaia, con visita alla Piccola casa delle Sorelle della Carità. Alle 10.30 ci sarà l’alzabandiera al Parco degli alpini e successiva visita alla casa di riposo 82ª Brigata Osella. Alle 11.30 messa nella chiesetta degli alpini a Carola, e alle 12.30 il pranzo al parco (libero a tutti). Infine alle 19 cena. I festeggiamenti termineranno lunedì con il pranzo di chiusura.