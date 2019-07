Grignasco ringrazia i nonni-vigile: siete i nostri angeli custodi

Grignasco ringrazia i nonni vigile, in servizio anche in estate per garantire la sicurezza dei bimbi al centro estivo.

Grignasco ringrazia i volontari

Non si fanno scoraggiare dal caldo e continuano a prestare servizio: anche nel periodo estivo i nonni vigili sono gli “angeli custodi” dei bambini di Grignasco. Oltre a prestare servizio durante l’anno scolastico, un gruppo di adulti ha deciso di dare un aiuto concreto agli animatori del centro estivo. E l’altro giorno alle “sentinelle” dei più giovani è stato dato anche un riconoscimento. «In occasione del tradizionale pranzo con i bimbi e il Comune, abbiamo pensato di chiamare anche i nonni che hanno offerto un aiuto agli animatori durante queste settimane – racconta Giuseppe Godio, consigliere di maggioranza nonché nonno vigile -. Nel corso dell’appuntamento abbiamo ricevuto una bella foto di gruppo dei ragazzini che abbiamo accompagnato tutte le mattine dall’oratorio fino in Colonia».

Oltre a Godio a ricevere il piccolo riconoscimento sono stati Gianfranco Roggero, Mario Boraso e Vincenzo Lenza. «Durante l’anno siamo molti di più ad assistere i ragazzini – prosegue Godio -, il gruppo è composto da 8-9 persone, ma in estate per impegni o per le vacanze non tutti sono disponibili».

L’anno scolastico

E mentre i nonni vigile stanno pian piano archiviando le belle emozioni raccolte nel corso di queste giornate estive con i bambini, si inizia a pensare anche al nuovo anno scolastico. «Sarebbe bello poter trovare nuove forze che ci diano un aiuto nel portare avanti il servizio – sottolinea il consigliere –. Si tratta di un progetto che viene portato avanti ormai da tempo ed è molto utile per i bambini e le famiglie. Di fatto, fare il nonno vigile non porta via molto tempo: garantiamo la nostra presenza al mattino e al pomeriggio negli orari di ingresso e uscita degli studenti, il tutto per circa mezz’oretta al giorno. Poter contare su altre persone permetterebbe anche di riuscire a organizzarsi meglio. Se qualcuno volesse rendersi disponibile, sarà certamente accolto a braccia aperte».