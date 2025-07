Viaggio last minute? Ecco come pianificare tutto, per chi parte da Malpensa

Ha detto il filosofo greco Sofocle: “la gioia più grande quella è che non era attesa”. Questa frase si applica alla perfezione all’idea stessa di un viaggio last minute.

Non sempre, infatti, è possibile opzionare per tempo una vacanza, sia che si tratti di un weekend così come di qualche giorno in più, ma non per questo bisogna rinunciare a pianificare, trovandosi a partire nella più completa disorganizzazione.

Con i giusti accorgimenti e sapendo come muoversi fin dal principio è possibile ottimizzare lo spirito avventuroso e sorprendente che porta con sé un viaggio deciso all’ultimo momento.

Oggi vi proponiamo alcuni consigli efficaci per chi parte dall’aeroporto di Milano Malpensa, dal parcheggio passando per la scelta della struttura, ecc.

Tutto intorno al volo, ma senza stress

L’aeroporto di Milano Malpensa rappresenta uno degli scali più importanti d’Italia, risultando un punto di riferimento per la parte Nord dello Stivale, ed è persino un hub intercontinentale particolarmente rinomato.

Si trova in una posizione strategica, in provincia di Varese e per la precisione nei comuni di Ferno e Somma Lombardo; è pratico da raggiungere sia per chi si trova nel capoluogo lombardo che nei territori limitrofi.

Per chi decide di organizzare un viaggio last minute, è piuttosto comune aver bisogno di un posto sicuro dove lasciare la propria auto. La cosa migliore è riservare un parcheggio Malpensa low cost online, approfittando di un servizio come quello messo a disposizione da Parclick, che permette di valutare diverse soluzioni economiche, dotate di videosorveglianza, collegate tramite navetta gratuita e con molteplici optional in grado di ottimizzare l’esperienza complessiva.

Una volta scelta la destinazione che si preferisce approfittando delle offerte presenti su internet – e quelle che hanno come base di riferimento Malpensa sono tantissime tutto l’anno – e predisposto il parcheggio per la propria vettura il più è fatto, in realtà. Vediamo quali sono gli altri aspetti da valutare per pianificare al meglio la propria vacanza last minute.

Attenzione alla scelta della struttura alberghiera

L’altro aspetto a cui prestare particolare attenzione è quello della scelta della struttura alberghiera.

Partendo all’ultimo momento si ha spesso modo di sfruttare delle offerte interessanti, approfittando di soluzioni all inclusive in strutture come hotel, agriturismi e case vacanze che mettono a disposizione un pacchetto completo, con tanto di proposte su cosa visitare: si potrà così programmare la giornata una volta giunti in loco.

L’alternativa è opzionare online cosa vedere, affidandosi a dei tour operator che propongono delle esperienze prenotabili da remoto. Ce ne sono diversi sia di valenza locale che internazionale.

Per non perdere nemmeno un impegno, potete annotare tutto su Google Calendar o sulla vostra agenda digitale, così da avere tutto a portata di mano dal cellulare.

In valigia, solo l’indispensabile

Viaggiando leggeri ci si sposta meglio, soprattutto se si parte all’ultimo momento. Il consiglio è scrivere cosa si intende portare, lasciando circa un terzo della valigia libero, così da avere poi lo spazio per quanto acquistato in loco.

Ma cosa si intende per indispensabile? Farmaci che si usano abitualmente, anche in caso di imprevisti (ad esempio antidolorifici), uno o due ricambi di vestiti, abbinabili tra loro in maniera formale e informale, articoli beauty che non si trovano in struttura, un costume da bagno, delle ciabatte e il gioco è fatto!

