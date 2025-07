E’ stato il secondo mese di giugno più caldo di sempre. I dati del Piemonte: il record resta il 2003, ma in alcune zone il primato va al 2025.

«In Piemonte, il mese di giugno 2025 ha registrato una temperatura media regionale di 20,33 gradi. Solo il 2003 aveva avuto una temperatura maggiore registrando 20,87 gradi».

Lo comunica l’Arpa Piemonte sui suoi profili social, confermado la sensazione che più o meno tutti hanno avuto in queste settimane. Vale a dire, un mese di giugno decisamente estivo, con temperature più vicine a quelle di luglio. Da ricordare che le misurazioni in Piemonte vengono ufficialmente registrate dal 1958: quindi, a onor del vero, bisogna dire che si è trattato del secondo giugno più caldo negli ultimi 67 anni.

In qualche zona si è fatto il record

Il dato esposto da Arpa è una media tra tutte le centraline di rilevazione della Regione. In realtà, in qualche zona si è anche battuto il primato del 2003, come per esempio Caselle Torinese.

Un record anche sul Monte Rosa: nella giornata di mercoledì 25 giugno alla Capanna Margherita si è toccata la temperatura più alta da quando vengono registrate le misurazioni. Il termometro è infatti salito fino a 9,5 gradi alle 11 del mattino.

