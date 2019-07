Incubo linci, già alcuni attacchi in Val Pellice

Incubo linci, dopo il lupo i pastori devono fare attenzione anche al felino predatore.

Incubo linci, i primi attacchi

Due capre uccise in un alpeggio della Val Pellice. Ma stavolta il lupo non centra nulla. Dalle morsicature e dai fori sulle carcasse gli esperti sono convinti si tratti di un attacco da parte di una lince. E i margari ora chiedono un tavolo tecnico perchè tra lupi e linci illoro lavoro rischia davvero di estinguersi. Anche in Valsesia il problema del lupo si fa sentire, più volte gli allevatori hanno sollevato la questione preoccupati per i continui attacchi.