Motocross Serravalle: la pista si prepara a riaprire

Motocross Serravalle: la pista è stata presa in carico dall’associazione “Neotec”, al lavoro per ripristinare parte del tracciato: «Speriamo di poter riaprire in primavera».

Motocross Serravalle: la pista manomessa dal maltempo

E’ dallo scorso aprile, in seguito al rifiuto di rinnovare la convenzione per la gestione dell’impianto e altre questioni burocratiche, che la pista è chiusa al pubblico e non ha più riaperto. Lo scorso autunno il fiume ha ulteriormente colpito la pista. «Purtroppo è venuta fuori un’altra problematica – spiega Massimo Zanolo, della Neotec -. Nel periodo di piena, l’acqua del Sesia ha portato via il bordo che determina lo spazio di sicurezza di una curva presente lungo il tracciato. Ora dobbiamo recuperare l’area in questione, modificando in parte il percorso. Ci siamo già mossi per sistemare i danni e ora siamo in attesa dei tempi tecnici».

Prossima apertura

Difficile per ora stabilire la data precisa di riapertura. «Speriamo di dare il via alla stagione del motocross a partire da questa primavera – sottolinea il componente del gruppo serravallese -, il lavoro da fare non è poi così impegnativo, le tempistiche dipendono in larga parte dalla burocrazia, ma noi comunque non demordiamo e ci auguriamo nell’arco di poco tempo di riaprire».