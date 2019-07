Nuovo ecografo donato all’ospedale di Biella.

E’ stato inaugurato dall’Associazione Amici dell’Ospedale il nuovo ecografo per Pneumologia e Gastroenterologia. L’ecografo è stato acquistato grazie al finanziamento di Luciana Gozzano Vittone, in memoria del marito, avvocato Vito Vittone, Presidente del Tribunale di Biella dall’1986 al 1994. Il dottor Leo Galligani, Presidente dell’Associazione Amici dell’Ospedale: “Siamo grati alla signora Vittone per due grandi motivi. Uno: per avere, con questa donazione, innalzato la qualità delle cure aumentando la tecnologia a disposizione dei sanitari, per dare un’assistenza migliore sia nel comfort che nell’efficacia. Due: per aver pensato di tener viva la memoria del giudice Vittone ricordandolo nel nostro ospedale. Il giudice Vittone è ritenuto un esempio di competenza e moralità non frequenti. E richiamare alla memoria certe persone fa bene. Un uomo colto e un giudice giusto”.