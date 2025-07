Valduggia, ad agosto prende servizio un nuovo medico. La dottoressa Lucrezia Marchitelli potrà prendersi in carico mille pazienti.

Finalmente in arrivo un medico di base a Valduggia. Da inizio agosto prenderà infatti servizio la dottoressa Lucrezia Marchitelli, andando così a colmare la situazione che si era creata dopo il pensionamento del precedente medico di famiglia, il dottor Paolo Farsoni. In questi mesi centinaia di abitanti sono rimasti “scoperti”, dovendo far ricorso per le necessità agli ambulatori distrettuali.

Lucrezia Marchitelli, vincitrice del bando per le carenze, ha scelto di iniziare la propria attività a Valduggia a partire dall’1 agosto. Una boccata di ossigeno per il paese: «E’ un’ottima notizia per i valduggesi in questo periodo in cui i medici di famiglia sono carenti o del tutto assenti – commentano il sindaco Luca Chiara e l’assessore alla salute Luca Regis -. Ringraziamo di cuore la dottoressa Marchitelli per aver scelto Valduggia e per l’ottimo rapporto di collaborazione che si è instaurato sin da subito durante questi mesi di lavoro per raggiungere questo importante risultato».

Mille posti disponibili

Sarà quindi possibile, a partire dal primo agosto e fino ad esaurimento dei mille posti disponibili, scegliere la dottoressa Marchitelli come proprio medico di medicina generale attraverso il portale online “salute Piemonte” oppure recandosi presso lo sportello “Scelta e revoca” in viale Varallo a Borgosesia.

La professionista aveva già lavorato in paese

Per Lucrezia Marchitelli, Valduggia non è una novità: «Sono molto contenta di iniziare la mia attività a Valduggia che qualche estate fa mi ospitò come sostituta del dottor Farsoni – dice il nuovo medico -. Mi è rimasta impressa per la buona accoglienza da parte della popolazione, sempre pronta a mostrarsi riconoscente anche per una semplice visita al domicilio».

Mille posti, ma non basterano

I posti a disposizione del nuovo medico saranno mille, non sufficienti per poter accettare tutti. «Considerato il provvisorio numero limitato di posti – conclude la nuova dottoressa -, spero che la popolazione darà una mano alle persone più fragili e con meno disponibilità di accesso alle modalità di registrazione, fisiche e telematiche, in modo tale da non lasciare indietro i più bisognosi».

Inizialmente la dottoressa accoglierà gli assistiti nell’ambulatorio medico in via XXV Aprile 28, in seguito trasferirà l’attività nell’ambulatorio di via Roma una volta completati i lavori di ristrutturazione.

«Per questo motivo – rimarcano gli amministratori – è ancora più importante la buona riuscita della raccolta fondi in corso con Fondazione Valsesia destinata ai lavori dell’ambulatorio comunale per renderlo accessibile ai portatori di disabilità e adatto, sotto il profilo di gestione degli spazi, a ospitare uno studio medico».

