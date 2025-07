Tre medici in arrivo tra Valsesia e Valsessera. Potranno prendere in carico alcune migliaia di pazienti rimasti “scoperti”.

Tre medici in arrivo: vale a dire circa 3 o 4mila pazienti che potranno essere seguiti. Lo aveva annunciato l’altra settimana l’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi in seguito a una interrogazione presentata dal Pd, e lo confermano ora gli amministratori del territorio. Finalmente, insomma, buone notizie sul fronte della medicina territoriale e anche sull’organizzazione dell’ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia.

Il presidente dell’Unione montana Valsesia, Francesco Pietrasanta, ne parla con soddisfazione, sottolineando l’impegno dei sindaci del territorio.

«Abbiamo evitato grandi proclami per concentrarci sul lavoro, e i risultati stanno arrivando – esordisce Pietrasanta –. Dopo l’arrivo del medico di base a Valduggia, che prenderà servizio dall’inizio di agosto, anche in Valsesia e Valsessera sono in arrivo due nuovi medici di base: un risultato importante per il nostro territorio, per il quale ringrazio l’Asl che sta facendo un grande lavoro di potenziamento della medicina territoriale, supportato anche da noi sindaci del territorio e dalla politica territoriale».

“Stiamo lavorando per il territorio”

Il presidente mette in evidenza il lavoro svolto a tutela del diritto alla salute della cittadinanza: «Purtroppo stiamo scontando il problema della carenza di medici, che affligge tutto il territorio nazionale – dice ancora Pietrasanta – ma come amministratori stiamo lavorando compatti in direzione di una configurazione dei servizi che possa garantire ai cittadini l’assistenza medica che meritano, soprattutto per quanto riguarda i pazienti anziani, fragili o disabili che necessitano di avere un medico di fiducia, e di poter contare sulla sua presenza costante. Per questo, non solo siamo impegnati sul fronte dei medici di base, ma anche per l’ospedale di Borgosesia».

Il tema dei medici di base è tra i più scottanti. E la Valsessera è al momento il territorio più penalizzato: è infatti rimasto solo un medico e su 9000 abitanti, ben 7500 sono “scoperti”.

“Attenzione per l’ospedale”

Appunto per quanto riguarda l’ospedale Pietrasanta vuole rassicurare: «Il sindaco di Borgosesia Fabrizio Bonaccio è in prima linea, insieme agli altri amministratori, per progettare insieme all’Asl il rilancio della sanità sul territorio. L’ospedale è al centro di questo progetto, grazie ad azioni concrete che hanno lo scopo di essere durevoli nel tempo, dando finalmente stabilità ai servizi forniti dal nostro “Santi Pietro e Paolo” e sicurezza ai cittadini che vi fanno riferimento. Torno a dire – conclude Pietrasanta – non abbiamo bisogno di annunci roboanti, ma di concretezza e unità di intenti: avanti tutta, insieme per la Valsesia».

